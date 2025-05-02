Erdoğan'ı kızdıracak anket sonucu! AKP, kalesini yavaş yavaş kaybediyor

Yozgat’ta CHP’nin yaptığı kalabalık mitingten sonra gerçekleştirilen bir anket, şehirde siyasi dengelerin değişmekte olduğunu gözler önüne serdi. HBS Araştırma’nın Nisan ayında bin 100 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği ankete göre, AKP yüzde 30,4 ile birinci parti olsa da, CHP yüzde 26,3’lük oranla farkı kapatarak ikinci sıraya yerleşti.

Anketin dikkat çeken diğer sonuçları şöyle:

MHP: %10,6

Kararsız: %8,4

İYİ Parti: %6,3

A Parti: %5,9

Yeniden Refah Partisi: %5,4

Zafer Partisi: %3,8

Diğer partiler: %2,6

DEM Parti: %0,3