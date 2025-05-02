Erdoğan'ı kızdıracak anket sonucu! AKP, kalesini yavaş yavaş kaybediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ı kızdıracak anket sonucu! AKP, kalesini yavaş yavaş kaybediyor

HBS Araştırma’nın gerçekleştirdiği ankete göre, Yozgat'ta AKP ve MHP oylarında ciddi bir düşüş yaşandı. AKP’nin çok önde gözüktüğü Yozgat’ta AKP ile CHP arasındaki fark bir hayli azaldı.

Yozgat’ta CHP’nin yaptığı kalabalık mitingten sonra gerçekleştirilen bir anket, şehirde siyasi dengelerin değişmekte olduğunu gözler önüne serdi. HBS Araştırma’nın Nisan ayında bin 100 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği ankete göre, AKP yüzde 30,4 ile birinci parti olsa da, CHP yüzde 26,3’lük oranla farkı kapatarak ikinci sıraya yerleşti.

Anketin dikkat çeken diğer sonuçları şöyle:

MHP: %10,6

Kararsız: %8,4

İYİ Parti: %6,3

A Parti: %5,9

Yeniden Refah Partisi: %5,4

Zafer Partisi: %3,8

Diğer partiler: %2,6

DEM Parti: %0,3

Son Haberler
Anadolu Efes, Panathinaikos'u yendi umutlarını son maça taşıdı
Anadolu Efes, Panathinaikos'u yendi umutlarını son maça taşıdı
Erdoğan'ı kızdıracak anket sonucu! AKP, kalesini yavaş yavaş kaybediyor
Erdoğan'ı kızdıracak anket sonucu! AKP, kalesini yavaş yavaş kaybediyor
Yeni karar sonrası 1 milyon TL konut kredisinin 5 yıl vadeli geri ödemesi belli oldu
Yeni karar sonrası 1 milyon TL konut kredisinin 5 yıl vadeli geri ödemesi belli oldu
Anadolu Efes taraftarından Ergin Ataman'a tepki
Anadolu Efes taraftarından Ergin Ataman'a tepki
Muğla'da kaza: 2 yaralı
Muğla'da kaza: 2 yaralı