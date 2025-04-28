Erdoğan'ı kızdıracak anket sonucu! AKP oylarının yüzde kaçı CHP'ye kaydı? Belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ı kızdıracak anket sonucu! AKP oylarının yüzde kaçı CHP'ye kaydı? Belli oldu

Son yapılan bir anketin sonuçları daha önce AKP ya da Erdoğan'a oy veren seçmenlerden CHP'ye belirgin bir kayış olduğunu ortaya koydu.

Yapılan ankette seçmenlere "Hayatınız boyunca AKP'ye ya da Erdoğan'a hiç oy verdiniz mi?" sorusu yönlendirildi. AKP seçmeninin şu anki eğilimi dikkat çekti.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık şirketinin anket sonuçlarına göre AKP ya da Erdoğan seçmeninden CHP'ye kayda değer bir oy geçişi görüldü.

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Ankara Araştırma ve Danışmanlık (ANK-AR), yaptığı ankette katılımcılara, "Hayatınız boyunca AKP'ye ya da Erdoğan'a hiç oy verdiniz mi?" sorusunu yöneltti.

Anket sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 67,2'si daha önce Erdoğan ya da AKP'ye oy verdiğini, yüzde 30,7 ise hiç oy vermediğini söyledi.

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CHP'YE OY VERECEĞİNİ SÖYLEYEN YÜZDE 41'LİK KESİM EN AZ BİR KEZ AKP'YE OY VERMİŞ

Bugün seçim olsa CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 41'i Erdoğan ya da partisine en az 1 kez oy verdiğini ifade ediyor.

ANK-AR Direktörü Mert Uzunsoy, anket sonucu değerlendirmesi olarak "Bu veri, aslında AKP ya da Erdoğan seçmeninden CHP'ye kayda değer bir oy geçişi olduğunu gösteriyor" yorumunu not düştü.

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