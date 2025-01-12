Erdoğan’ı peygambere benzetti. İl başkanı seçilen AKP’liden skandal açıklama

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Mevcut İl Başkanı Raşit Ocak’ın aday gösterilmediği kongrede, Sur ilçesindeki Nebi Camii İmamı Ömer İleri, tek aday gösterildi.

Yeni başkan seçilen İleri, kongrede gerçekleştirdiği konuşmada, Erdoğan’ı Nuh Peygambere benzetti.

"HELE GEMİNİN KAPTANI NUH İSE, HİÇBİR ENDİŞEYE KAPILMAYACAĞIZ"

AKP’li Ömer İleri, şunları söyledi,

“Şehrimize teşrif eden ümmetin umudu, mazlumların hamisi, özgür dünyanın güçlü sesi, Cumhurbaşkanımız, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan’a hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Kongremizde bizi yalnız bırakmayan genel başkan yardımcılarımıza, MYK üyelerimize, bakanlarımıza, hoş geldiniz diyorum. Hep beraber o bayrakları yukarıya taşıyacağız. Umutluyuz. Gençlerimizi, kardeşlerimizi gördükçe inşallah hiçbir şüphemiz olmayacak hele geminin kaptanı Nuh ise, hiçbir endişeye kapılmayacağız. Hep beraber bildiğimiz doğru yolda kararlı adımlarımızla yürüyeceğiz.”