Erdoğan'ı protesto eden 9 gence işkence! Flaş iddia

İstanbul’da 29 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen TRT World Forum etkinliğinde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden bir grup eylemci, polis müdahalesine maruz kaldı.

İstanbul Kongre Merkezi önünde gerçekleştirilen protesto esnasında gözaltına alınan 7 kişi, fiziksel şiddet ve kötü muamele gördüklerini öne sürdü. Gözaltına alınanlardan Mücahit Özel ve Fatma Dilara Gezmişoğlu, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İŞKENCE İDDİALARI

Halk TV'de yer alan habere göre, Dava dilekçesinde yer alan bilgilere göre, eylemciler polis tarafından sert müdahaleye maruz kaldı, sürüklendi ve darp edildi. Gözaltında tutuldukları 3 gün boyunca çıplak aramaya zorlandıkları, fiziksel şiddet gördükleri ve uzun süre yemek ve su verilmediği iddia edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde, bir polis memurunun gözaltındaki kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddiası da dava dilekçesinde yer aldı.

"VALİLİK SORUŞTURMAYA İZİN VERMEDİ" İDDİASI

Olaydan sonra avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapan mağdurlar, ilgili kolluk görevlileri hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Fakat İstanbul Valiliği, 19 Şubat 2025 tarihli kararıyla soruşturma izni vermedi.

Valiliğin gerekçesinde, polislerin hukuka uygun hareket ettiği, doktor raporlarında ciddi bir darp bulgusuna rastlanmadığı ve gözaltındaki kişilerin yeme içme gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı iddia edildi. Öte yandan valilik, çıplak arama ve işkence iddialarının yeterli delil içermediğini savundu.

"DELİLLER GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Gözaltına alınan kişilerin avukatı Adem Bingöl, müvekkillerinin yaşadığı kötü muamelenin hem hastane raporlarına hem de tanık ifadelerine yansıdığını belirterek, soruşturma izni verilmemesinin hukuk dışı olduğunu ifade etti. Bingöl, "Müvekkillerim gözaltında ciddi fiziksel şiddete maruz kaldı. Çıplak arama yapıldı, tehdit edildiler. İstanbul Valisi bile bu olaylara tanıklık etti. Ancak, polisler hakkında soruşturma açılmasını engelliyorlar" ifadelerini kullandı.