Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü TRT World Forum etkinliğinde konuşurken, birkaç seyirci tarafından tarafından protesto edilmişti. Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepkisini dile getirirken, bir protestocu "Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor" diye seslendi. Erdoğan ise "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız" diyerek karşılık vermişti.

Ardından protesto eden ve destekleyen salondaki dört kişi salondan çıkarıldı, kongre merkezi önünde İsrail'le ticaretin kesilmesi için slogan atan 5 kişiyle beraber gözaltına alındı.

9 TUTUKLAMA

Cuma günü gözaltına alınan ve İstanbul Vatan Emniyet'te tutulan şahıslar dün ifade verirken, bugün savcıların, ifade dahi almadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verdiği ortaya çıktı. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne götürülen 9 kişi tutuklandı.