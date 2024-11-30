Erdoğan'ı protesto eden 9 kişiye, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten gözaltı ve soruşturma

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuşurken "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diye İsrail'le ticareti protesto eden 9 kişi gözaltına alındı. Haklarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla işlem yapılan protestocuların gözaltı süresi de bir gün uzatıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek” temasıyla gerçekleştirilen TRT World Forum 2024’ün açılışında yaptığı konuşma sırasında dün protesto edildi. Erdoğan, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek konuşmasını bölen kişilere karşı, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan’ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız” ifadeleriyle karşılık verdi.

AVUKAT ERBİCAN: "'CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN" İŞLEM HUKUK DIŞI"

Erdoğan'ın konuşması sırasında protestoyu gerçekleştiren iki kişi ile protestoya hazırlandıkları ileri sürülen diğer iki kişi salonda, kongre merkezi önünde de İsrail'le ticaretin kesilmesi yönünde sloganlar atan 5 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen protestocuların gözaltı süresinin de bir gün uzatıldığı öğrenildi. Avukat Fatih Erbican, gözaltındaki isimlerle görüştüğünü belirterek, olayın basına, kamera kayıtlarına yansıyan bir protesto olduğunu belirtti ve herhangi bir kanıt olmamasına rağmen "Cumhurbaşkanına hakaret"ten işlem yapılmasını hukuk dışı olarak niteledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: