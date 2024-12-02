Erdoğan'ı protesto eden 9 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail ile ticaret iddiaları nedeniyle protesto eden 9 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

PROTESTO ETMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" temasıyla yapılan TRT World Forum 2024'ün açılışında yaptığı konuşma sırasında protesto edildi. Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'le ticaret yaptığı iddiasıyla protestoda bulunan kişilere, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız." demişti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Erdoğan'ın konuşması sırasında protestoyu gerçekleştiren iki kişi ile protestoya hazırlandıkları ileri sürülen diğer iki kişi salonda, kongre merkezi önünde de sloganlar atan 5 kişi olmak üzere toplam 9 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

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SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, protesto eden 9 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettildiğini açıkladı.

ENGİNYURT'TAN GÖZALTI TEPKİSİ

Eski Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, Erdoğan'ın protesto edip, gözaltına alınanlar hakkında paylaşımda bulundu. Enginyurt, "Yavrum" dediğini 3 gündür gözaltına aldırıyorsa, vay geldi "Kardeşim"dediklerinin başına" ifadelerini kullandı.