Erdoğan'ı protesto edip tutuklanmıştı! Sena Eliküçük cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Çıplak arama...

İstanbul Kongre Merkezinde 29 Kasım Cuma günü düzenlenen TRT World Forum isimli etkinlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın konuşması sırasında İsrail’e ticareti protesto eden 9 kişi gözaltına alınmış, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmışlar, avukatlarının itirazı sonucu da geçen cuma akşamı serbest bırakılmışlardı. Bu kişilerin ''soruşturma sürecinde kötü muameleye maruz kaldıkları'' iddiaları ortaya atılmıştı. Aktivistlerin avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. İlk gözaltı sırasında Cumhurbaşkanlığı korumalarının, sonra götürüldükleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de görevli müdür ve polis memurlarının, tutuklandıktan sonra da cezaevi görevlilerinin suçlandığı dilekçede, “işkence”, “nitelikli kasten yaralama”, “cinsel taciz”, “hakaret”, "tehdit”, “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarının işlendiği öne sürülmüştü.

Sözcü’den Ali Macit’e konuşan Elküçük, şunları kaydetti:

“Tutuklandığımız süreçte çıplak aramaya da maruz kaldık. Keza gözaltında erkeklerin olduğu bir alanda mahremiyet alanımı zedelediler. Teorik olarak kaba üst aramasına girmeyen bir arama yapıldı. Tuvalet/banyo kapısı olmayan, dış kapısı kapanmayan bir odaya konulduk.

Yaşadığımız bu hak ihlallerindense, siyonizme attığımız taş ile anılmak isterim. Esas davamız Filistin halkıyla göstermiş olduğumuz dayanışmadır. Bir Müslümanın yapması gerekeni yaptık. Hakikati haykırdığımız için de zindanlara tıkıldık.”