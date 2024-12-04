Erdoğan'ı protesto ettikleri için tutuklanan gençlerden mesaj var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşması sırasında İsrail’le ticarete devam edildiği gerekçesiyle protesto eden 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteci Metin Cihan, gençlerin cezaevinden gönderdikleri mesajlarını paylaştı.

Metris Cezaevin'de bulunan Emre Tekinkaya mesajında, "Hukuksuzluklar, tehditler ve tüm olumsuz ithamlara rağmen siyonizm ve işbirlikçilerine karşı mücadele etmeliyiz. Filistin'de yaşanan bu zulmü asla aklımızdan çıkarmamalı ve hakkında konuşmayı bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Silivri Cezaevi'nde bulunan Şeyma Yıldırım ise, "Filistin davasından burada bulunduğum için gurur duyuyorum. Dışarıdaki Filistin destekçilerine güveniyorum" dedi.

Silivri'den Sena Eliküçük ise şunları söyledi: "Mesleğin başında bir avukat olarak yolun başında adaletin böylesine hiçe sayılmasını görmek utanç verici. Hakikati haykırmaktan onur duyuyoruz. Baromu ve halen insan haklarına saygı duyan hukukçuları ve hiçbir ideolojik ayrım gözetmeksizin tüm Filistin dostlarını sesimiz olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Metris Cezaevi'nde bulunan Cahit isimli tutuklu ise, şunları söyledi: "Tüm istediğimiz tüm derdimiz Gazze'deki soykırımı durdurmak, İsrail'e bu topraklar üzerinden bir iğne dahi olsa gitmesine engel olmaktı. Unutulmasın ki Socar İsrail'e bizim topraklarımız üzerinden petrol gönderiyor. Biz buna engel olmak istedik. Gayemiz buydu"