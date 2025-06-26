Erdoğan'ı Saray'da buram buram terletecek anket! 2 partinin oyları farkı yarattı

Siyasette dengeler her geçen gün değişmeye devam ediyor. İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası milyonlarca vatandaş destek için oy vermişti. Son dönemde AKP’nin çözüm sürecinde DEM’e yakınlaşması ve İYİ Parti ile Zafer Partisi’nin de İmamoğlu’na destek oluşu anketlere büyük yansıdı.

İMAMOĞLU İLK TURDA KAZANIYOR

Ankara Araştırma ve Danışmanlık(ANK-AR)’ın yaptığı ankette katılımcılara İmamoğlu ve Erdoğan arasında Cumhurbaşkanlığı için kime oy verirsiniz? sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu yüzde 48.3 alırken, Erdoğan yüzde 34.1’te kaldı. Kararsızlarında dağıtılmasında ise İmamoğlu ilk turda yüzde 58.6 oranına ulaşarak kazandığı görüldü. Erdoğan ise yüzde 41.4 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

ZAFER PARTİSİ VE İYİ PARTİ DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Ankara Araştırma ve Danışmanlık Direktörü Mert Uzunsoy çalışmaya ilişkin, çarpıcı analizi paylaştı. Uzunsoy, “Ekim-2024'ten bu yana iki isim arasındaki en büyük fark. İmamoğlu'nun DEM Parti tabanındaki desteğinde kısmi bir azalma olsa da Zafer ve İYİ Parti seçmenleri İmamoğlu tarafında konsolide oluyor" dedi.