"Erdoğan'ı sev" davasında karar çıktı. Belediye Başkanı yargılanıyordu

2021 yılında, ABD’de “Stop Erdoğan” yazılı reklamların ortaya çıkması üzerine, dönemin AKP Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu’nun talimatıyla ilçenin çeşitli noktalarına “Love Erdoğan” (Erdoğan'ı Sev) pankartları asıldı. İzin alınmadan yapılan bu eylem, Efes Selçuk Belediyesi tarafından tepkiyle karşılandı. Zabıta ekipleri, pankartları iki kez kaldırarak yerine “Tek Sevdamız Atatürk” yazılı, kalpaklı Mustafa Kemal Atatürk görselleri yerleştirdi. Bu süreçte, belediyenin düzenlediği Efes Ultra Maraton gibi etkinliklerin olduğu bir dönemde, AKP İlçe Başkanlığı’nın uyarılara rağmen pankartları kaldırmaması gerginliği artırdı.

SORUŞTURMA VE YARGILAMA SÜRECİ

Olayın ardından dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Sengel hakkında soruşturma izni verdi. Yerel mahkeme, Sengel’in cezalandırılmasına hükmetti. Ancak Sengel, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf, yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek Sengel’in beraatine karar verdi. Mahkeme, pankartların izinsiz asıldığını ve belediyenin mevzuata uygun hareket ettiğini tescilledi.

SENGEL’DEN ADALET VURGUSU

Beraat kararının ardından konuşan Filiz Ceritoğlu Sengel, dört yıl önceki süreci hatırlatarak şunları söyledi: “AKP İlçe Başkanlığı, hiçbir izin almadan ‘Love Erdoğan’ pankartlarını hukuksuzca astı. Defalarca uyarmamıza rağmen kaldırmadılar. Biz de mevzuat gereği pankartları toplattık ve yasal alanlara ‘Tek Sevdamız Atatürk’ pankartlarını astık. Bu nedenle suç duyurusuyla karşılaştık ve yargılandım. Geçen yıl ceza aldım, ancak istinafa taşıdık. Mahkeme, yaptığımızın haklı ve hukuka uygun olduğunu ifade ederek beraatimize hükmetti.”

Sengel, hukukun üstünlüğüne olan inancını vurgulayarak, “Bir hukukçu olarak, yürekli hakimlerin varlığına ve adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Adalet hepimize lazım. Bu karar, Türkiye’de güzel günlerin habercisi.” dedi.