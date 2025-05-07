Erdoğan’ı sinir küpü edecek anket sonuçları! Fark gittikçe açılıyor

Son dönemde siyasilere ve gazetecilere uygulanan gözaltı ve tutuklamalar erken seçim çağrılarını da beraberinde getirdi. Olası bir erken seçimde hangi cumhurbaşkanı adayı ve partinin kazanacağı merak edilirken anket şirketleri konuyla ilgili halkın nabzını ölçmeye devam ediyor.

SON ARAŞTIRMA ALF ARAŞTIRMA ŞİRKETİNDEN

Alf Araştırma Şirketi, 1-4 Mayıs tarihleri arasında 2017 kişilik grup ile "Türkiye’deki Siyasi Parti Destek Oranları: Bu Pazar Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" anketini gerçekleştirdi.

Anket sonuçlarında CHP birinci AKP ise ikinci sırada yer alır. Yüzde 29,7 oy oranı ile bir zamanlar tek başına elde ettiği yüzde 50 seviyelerinden oldukça uzak olan AKP, CHP'nin 2,4 puan gerisinde yer aldı.

CHP ise yüzde 32,1 ile birinci parti konumunu koruyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP yüzde 8,6 ile üçüncü sırada, DEM Parti ise yüzde 8.1 ile dördüncü parti konumunda.

Geri kalan partilerin sıralaması ise şu şekilde:

ZAFER: 4,1

YRP: 3,8

İYİ: 3,5

A PARTİ: 3,5

BBP: 2,2

TİP: 1.7

YMP: 1.6

DİĞER: 1.1