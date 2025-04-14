Erdoğan’ı sinir küpü edecek anket sonuçları! Kimse tahmin etmiyordu…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’ı sinir küpü edecek anket sonuçları! Kimse tahmin etmiyordu…

Dİ-EN Araştırma’nın gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları duyuruldu. Partilerin oy oranlarının dikkat çektiği anket kapsamında siyasi parti liderlerinin ‘başarı’ düzeyi de soruldu. Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı…

31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra araştırma şirketleri sokağın nabzını ölçmeyi sürdürürken son araştırmaların sonuçları da kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Dİ-EN Araştırma, 8-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket çalışmasında seçmenlere siyasi parti liderlerinin ‘başarı’ düzeyini sordu.

Dİ-EN Araştırma’nın son anketinde 2711 kişiye katılımcılara ‘Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusu soruldu.

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CHP İLK SIRADA

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 34,6’sı CHP yanıtını verdi ve CHP ilk sırada yer aldı. Ankette ikinci sırada yer alan AK Parti yüzde 28,7. Üçüncü sırada yer alan DEM Parti ise yüzde 8,3 oy aldı.

Dİ-EN Araştırma’nın son anketinin sonucunda diğer partiler ve oy oranları ise şöyle:

MHP yüzde 7,7

ZP yüzde 4,4

YRP yüzde 3.6

İYİ yüzde 3,5

TİP yüzde 1,6

SP yüzde 1,3

BBP yüzde 1,2

YMP yüzde 1,1

AP yüzde 1,1

Genç Parti yüzde 0.9

Vatan Partisi yüzde 0.5

DEVA Partisi yüzde 0.4

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Araştırma kapsamında vatandaşa parti liderleri hakkındaki fikirleri de soruldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i başarılı bulanların oranı yüzde 88.4, başarısız bulanların oranı yüzde 4.9 oranında gerçekleşti. Fikrim yok diyenler ise yüzde 6.7 olarak ölçüldü.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başarılı bulanların oranı yüzde 68.7, başarısız bulanların oranı yüzde 27.1 oldu. Fikrim yok diyenler ise yüzde 4.2 olarak ölçüldü.

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğullarını başarılı bulanların oranı yüzde 41.2, başarısız bulanların oranı yüzde 56.1 oldu. Fikrim yok diyenler ise yüzde 2.7 olarak ölçüldü.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi başarılı bulanların oranı yüzde 92.5, başarısız bulanların oranı yüzde 6.4 oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı başarılı bulanların oranı yüzde 95.4, başarısız bulanların oranı yüzde 3.9 oldu.

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YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı başarılı bulanların oranı yüzde 79.3, başarısız bulanların oranı yüzde 15.9 oldu. Fikrim yok diyenler ise yüzde 4.8 olarak ölçüldü.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu başarılı bulanların oranı yüzde 55.4, başarısız bulanların oranı yüzde 36.2 oldu. Fikrim yok diyenler ise yüzde 8.4 olarak ölçüldü.

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