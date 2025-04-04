Erdoğan’ı sinir küpü edecek anket sonuçları! Kimse tahmin etmiyordu…

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, dünkü köşe yazısında ise AGS Global’in “Boykot Kültürü: Algılar ve Etkiler” başlıklı araştırmasını paylaştı. Ankette “Boykotlar sonuç veriyor mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 58,9’u işe yaradığını belirtirken, Yüzde 4,3’ü ise “işe yaramıyor” cevabını verdi.

SON ANKET DİKKAT ÇEKTİ

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun haksız yere tutuklanması sebebiyle düzenlenen mitinglerin ardından bu sefer boykot çağrıları gündeme gelmişti. İmamoğlu için yapılan boykota ilişkin yapılan anket araştırması ise dikkat çekti.

AKP’LİLER BİLE BOYKOTU DESTEKLİYOR

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı’nın paylaştığı araştırmada vatandaşın boykota karşın tepkisi dikkat çeken noktalardan biri oldu. AGS Global’in “Boykot Kültürü: Algılar ve Etkiler” başlıklı araştırmasında “Boykotlar sonuç veriyor mu?” sorusuna verilen yanıtlarda, katılımcıların yüzde 58,9’u boykotların işe yaradığını ifade etti. Yüzde 4,3’ü ise “İşe yaramıyor” dedi. Kısmen yaradığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 36,9 çıktı. AKP'lilerin bile boykotu desteklediği ankette yansıdı.

BOYKOT ETME NEDENİ: MARKANIN POLİTİK DURUŞU

Katılımcı profilinin yaş ortalaması 31,6 ve ankete katılanların neredeyse yarısı Z kuşağı olarak tanımlanan gruptan, yani 18-24 yaş arası.“Boykot etme nedeni” olarak açık ara “markanın politik duruşu”nu etken olarak gösterdiği ortaya çıktı.