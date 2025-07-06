Erdoğan’ı sinir küpüne döndürecek anket! Birinci partiyiz demişti, gerçek bambaşka çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de anket yaptırıyoruz. Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir. AK Parti, Cumhur İttifakı ile emin adımlarla yürüyor” ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özgür Özel ise partisi AKP'nin anketlerde birinci parti olduğunu iddia eden Erdoğan'a “Sorun yok o zaman. Hodri meydan. İki Kasım Pazar. Madem birinci partisin gel. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. Her geçen gün farkı açıyor” diyerek adeta erken seçim çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu hakkında da açıklamalarda bulunan Özel, “Afişini yasaklat. Fotoğrafını yasaklat. Pankartını yasaklat. Sesini yasaklat. Bir vesikalığını koyacağım oraya yine yenecek seni” dedi.

CHP 5.3 PUAN AKP'NİN ÖNÜNDE!

SONAR Araştırma Şirketi, "Siyasi Eğilimler Haziran 2025" anketinde vatandaşlara "Bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Yurttaşlar, CHP diye yanıt verenler yüzde 36,2, AKP diye yanıt verenler yüzde 30,9 oldu.

Geçtiğimiz ay yayımladığı ankette ise katılımcıların yüzde 36,8’i tercihlerini CHP’den yana kullanırken AKP’nin oy oranı ise yüzde 30,8'de kalmıştı.

CHP ile AKP arasında fark yüzde 5,3'lük farkı ortaya koyan anketin sonuçlarına göre diğer partilerin oy oranları şu şekilde oldu:

DEM Parti yüzde 9.3

MHP yüzde 7.4

İYİ Parti yüzde 6.3

Zafer Partisi yüzde 5.1

YRP yüzde 2,5

Diğer yüzde 2,3