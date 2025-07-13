Erdoğan'ı sinirden deliye döndürecek anket sonuçları! Söylediklerinin tersi çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin birinci parti olduğuna yönelik yaptığı açıklamaya CHP lideri Özgür Özel, itiraz etmiş birinci partinin CHP olduğunu ifade etmişti.

Hangi partinin Türkiye’nin birinci partisi olduğuna yönelik tartışmalar sürerken, PİAR Araştırma Şirketi, yapılan tartışmalara son noktayı koydu.

PİAR Araştırma Şirketi’nin Temmuz ayı anketine göre, CHP yüzde 32,5’lik oy oranıyla Türkiye’nin en çok desteklenen partisi oldu.

26 ilde 3 bin 160 kişinin katılımıyla 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, “Bu pazar genel seçim olsa oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?” sorusu soruldu. Sonuçlara göre, AKP yüzde 30,2 oy oranında kaldı.

Temmuz ayının ikinci anketinde de tablo değişmedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Birinci parti AK Parti” açıklamasına rağmen, son iki ankette de CHP birinci sırada yer aldı.