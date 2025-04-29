Erdoğan’ı şok edecek karar; Diplomasız

2014’te Meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diploması olmadığı tartışmaları 2015’te başladı.

Ergun Poyraz’ın Diplomasız kitabı için Erdoğan “hakaret” davası açtı.

7 yıl süren davada Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 3 Mart 2025’te 2025/3876 kararı ile “Diplomasız” için son noktayı koydu: Beraat…

Yargıtay kararındaki “Şok” bölüm şöyle:

“Türkiye’nin de yargılama yetkisini kabul ettiği AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (Sözleşme) “10. maddesinin 2. paragrafı saklı tutulmak üzere, ifade özgürlüğünün sadece toplum tarafından kabul gören veya zararsız veya ilgisiz kabul edilen "bilgi" ve "fikirler" için değil, incitici, şoke edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerli olduğunu pek çok kararında yinelemiştir.

AİHM'e göre ifade özgürlüğü, yokluğu halinde "demokratik bir toplumdan” söz edemeyeceğimiz çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin bir gereğidir.”

Erdoğan’ı şok edecek karar budur.

Kitaptaki iddiaların hakaret değil gerçek olduğu ve ifade özgürlüğü ile ortaya konulduğu hukuken kesinleşti:

Diplomasız…

Eğer iddialar yalan olsaydı o zaman Cumhurbaşkanına hakaret fiili gerçek olur, Poyraz mahkûm olurdu ama beraat etti.

Gerçeklerin su yüzüne çıkma sözü fiilen gerçek oldu.

Peki şimdi ne olacak?

22 Mart 2025’te HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, MYK Üyesi Adnan Okur ile Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur, CHP Genel Merkezine dayanışma ziyareti yaptı.

Ziyarette; Gölge Adalet Bakanı Gökçe Gökçen, gölge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Gülşah Deniz Atalar, gölge İçişleri Bakanı Murat Bakan, gölge Hazine Ve Maliye Bakanı Yalçın Karatepe bulundu.

HKP heyeti CHP heyetine özetle şu öneride bulundu:

“Seçimlerden birinci parti çıkan CHP’ye “turpun büyüğü” saldırısı var.

CHP’nin Erdoğan’ın diplomasızlığının üzerine gitmesi AKP’gillerin İmamoğlu nezdinde CHP’ye yönelik saldırılarını boşa düşürecektir.

Tayyip’in diplomasızlığının ortaya çıkarılması ve Laik Cumhuriyet’in korunması halkın nezdinde de destek bulacaktır.”

CHP üyesi hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun önceki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Haziran 2016’da “Erdoğan’ın diploması yok” brifingi verdiğini yazmıştım.

Erdoğan 2018 ve 2023’te Noter’in ceza aldığı hukuksuz tasdikli fotokopi diploma ile seçime girdi ve kazandı.

Erdoğan’ın diploması için CHP’den;

2016- 2023 Kılıçdaroğlu döneminde 7 yıl TIK yok…

6 Kasım 2023- 22 Nisan 2025 Özgür Özel döneminde 17 ay TIK yok…

22 Nisan 2025’ten bugüne kadar HKP’nin önerisi üzerine CHP’den 7 gündür hâlâ TIK yok…

Tık, tık, tık; CHP’liler orada mısınız?

Erdoğan’ın diplomasız olduğu Yargıtay tarafından dolaylı olarak hükme bağlanması konusunda soruyorum;

Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu başta tüm muhalefet partilerinin genel başkanlarına da soruyorum:

Ne bekliyorsunuz?

Erdoğan’ın diploması olduğuna inanıyor musunuz?

Olmaması umurunuzda değil mi?

Siyasette en iyi savunma hücumdur:

Mitingler, afişler ve basın açıklamaları ile Erdoğan’a “diplomanı ispat et” çağrıları yapılmalı.

CHP ya da İYİ Parti tarafından Erdoğan’ın diploması hakkında, “tespit davası” açılmalı.

Diploması konusunda hukuken ve siyaseten Erdoğan CHP tarafından silkelenmeli…

O zaman heybedeki Turpun Büyüğü ortaya çıkar.

Hak, hukuk gerçekleşsin de isterse kıyamet kopsun…