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  • Yılın esprisi Erdoğan'ın taklidini yapan çocuktan geldi. Altılı masanın zilini çalan Erdoğan'ı canlandırdı

Yılın esprisi Erdoğan'ın taklidini yapan çocuktan geldi. Altılı masanın zilini çalan Erdoğan'ı canlandırdı

Sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'nın gündeminde bu kez "altılı masanın adayı" vardı. Nahya, bu kez Erdoğan'ı "6'lı masanın ziline basıp kaçarken" canlandırdı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 02:13
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 10:03
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Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya bu kez altılı masanın zilini çalan Erdoğan'ı canlandırdı

Yılın esprisi Erdoğan'ın taklidini yapan çocuktan geldi. Altılı masanın zilini çalan Erdoğan'ı canlandırdı
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Muhammed Nur Nahya ismiyle sosyal medya hesabından videolar paylaşan ve Yeditepe Üniversitesi öğrencisi olduğunu belirten genç, Erdoğan taklitleriyle dikkat çekiyor.

Kabine toplantısı, Cuma namazı sonrası sohbeti, makam aracı ile gezinti gibi videolarının ardından Nahya'nın gündeminde bu kez "altılı masanın adayı" vardı.

Gün boyu sosyal medya gündemine oturan ve görenleri güldüren zil çalıp kaçma videosu, Nahya'ya ilham oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taklit eden ve aşırı derecede benzer ses tonu ve mimikleriyle dikkat çeken Nahya, bu kez Erdoğan'ı "6'lı masanın ziline basıp kaçarken" canlandırdı.

İşte Muhammed Nur Nahya'nın yeni videosu:

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Gurbetçi
14.09.2022 09:30
Merak etmeleri aslında korktukları anlamına gelir akepenin silahşörleri her gün haber kanallarında altılı masaya saldırmasından belli oluyor. Zavallılar kaybedecekler ve Silivri’yi tadacaklar  
 
Tapınak şövalyeleri
14.09.2022 08:12
Her gün tv lerde üç beş gazeteci kılıklı akademisyen kılıklı herifler altılı masa şöyle altılı masa böyle. Ağızlarında bir sakız. Altılı masa. Kafalarına altılı masa düşsün.  
 
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