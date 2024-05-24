Erdoğan’ı taklit eden Nahya’dan ‘tasarruf’ videosu: Bay Kemal’imden kalan son hediyeyi de aldı bu Mehmet

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’ı taklit eden Nahya’dan ‘tasarruf’ videosu: Bay Kemal’imden kalan son hediyeyi de aldı bu Mehmet

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taklitleriyle ünlenen Muhammed Nur Nahya, “Kamuda tasarruf paketi” temalı bir video yayınladı.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit ederek ünlü olan Muhammed Nur Nahya’dan ‘tasarruf’ konulu yeni bir video geldi.

“Kamuda tasarruf paketi” temalı videoda, televizyonun alınmasına, “A Haber’i izliyordum ben onunla” içerlenen Nahya, ‘winner ceketi’nin alınmasına ise, “Ben onunla seçim kazanıyordum. Anlamıyorsun Hasan, Bay Kemal’imden kalan son hediyeyi gülü bile aldı bu Mehmet” diye tepki gösteriyor.

Videoda, “Erdoğan’ın danışmanı” rolünü alan kişinin, “İstediğiniz gül olsun başkanım, siz isteyin buraya bin, gerçi tasarruf tedbirleri on tane gül alalım” dediği görülüyor.

Bu sırada gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i canlandıran kişi de, “Başkanım kemeriniz kalmış galiba, onu da alalım” diyor.

Nahya ise, “Ya hu Mehmet abarttın biraz sanki böyle mi olmalıydık” ifadelerini kullanıyor.

Ardından makam aracının da alındığını öğrenen Nahya’ya danışmanı tarafından, “En başa dönelim, sokağa inelim, sokaktan başlayalım” önerisi getiriliyor.

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