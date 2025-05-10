Erdoğan’ı terk eden 40 yıllık dostundan gündemi sarsacak çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 40 yıllık dostu olan ve geçtiğimiz günlerde artık oy vermek istemediğini söyleyen Ali Rıza Demircan, bu sefer hilafet çağrısında bulundu. Demircan, ‘İşte iki büyük fırsat’ diyerek, “İslam Dünyasında Halifelik seçimi yapılsa Cumhurbaşkanımız kazanabilir. Cumhurbaşkanımız şart değil ama imkândır” ifadelerini kullandı.

“HALİFELİK SEÇİMİ YAPILSA CUMHURBAŞKANIMIZ KAZANABİLİR”

Yandaş yazar Ali Rıza Demircan, köşe yazısında ‘hilafet’ çağrısında bulunarak Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

“Gerçeği ifade emek gerekirse Cumhurbaşkanımız inançları, kişisel yaşamı ve İslam Dünyasında gördüğü kabul ile Ülkemiz için kullanılabilecek büyük bir imkândır.İslam Dünyasında Halifelik seçimi yapılsa Cumhurbaşkanımız kazanabilir. Cumhurbaşkanımız şart değil ama imkândır. Ülkemiz bu imkânı kaçırmamalıdır. Milliyetçi laik çevrelerin rahatsızlık duyması için hiçbir sebep de yoktur”

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Demircan, köşe yazısında kalmayıp, sosyal medya hesabı üzerinden de hilafet açıklamasında bulunup fotoğraflı bir paylaşım gerçekleştirdi. Demircan’ın paylaşımda, “Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır.”, “Hilafet dini değil, siyasi bir olgudur” ve “İslam dünyasında halifelik seçimi yapılsa Cumhurbaşkanımız kazanır” dedi.

40 YILLIK DOSTU VEDA MESAJI YAZIP ERDOĞAN'I TERK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 40 yıllık yakın dostu ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, köşe yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan’a katıldığı ve kazandığı bütün seçimlerde oy verdiğini vurgulayan Demircan, yazılarıyla ve özel sohbetleriyle de destek de verdiğini hatırlattı. Erdoğan’a artık oy vermek istemediğini ifade eden Demircan, “Artık yalnızca vasıflarını Rabbimizin belirlediği adayları seçmek istiyorum” dedi.