Erdoğan’ı uyaran Şamil Tayyar MİT’e ve MASAK’a çağrı yaptı: İlginç gelişmeler oluyor

İsrail ile ticaret protestosu sürerken, AKP Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çekici bir çıkış geldi.

"İhracat kalemlerindeki bazı artışlar hayli dikkat çekici" diyen Tayyar açıklamasında ihracat artış oranlarını aktardı. Erdoğan'a konu hakkında sağlıklı bilgilerin aktarılmadığını savunan Tayyar, "Kıblesi olmayan kimi sermayenin Filistin kamuflajıyla İsrail’e mal satma ihtimali yüksek gözüküyor. Bakın, geçen yılın ilk 9 ayında Filistin’e toplam 91 milyon 276 bin dolar ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 571 milyon 186 bin dolara çıkmış. İhracat artışı yüzde 525" ifadelerini kullandı.

"MUTALAKA MERCEK ALTINA ALINMALI"

"Filistin’e ihracat meselesi, kafa karıştırıcı çok sayıda şüpheli işlemi kapsıyor gibi” diyen Tayyar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu konuda Cumhurbaşkanımıza sağlıklı bilgilerin aktarılmadığını düşünüyorum. Kıblesi olmayan kimi sermayenin Filistin kamuflajıyla İsrail’e mal satma ihtimali yüksek gözüküyor.

Bakın, geçen yılın ilk 9 ayında Filistin’e toplam 91 milyon 276 bin dolar ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 571 milyon 186 bin dolara çıkmış. İhracat artışı yüzde 525. İhracat kalemlerindeki bazı artışlar hayli dikkat çekici.

Mesela… Çelik ihracatı yüzde 14.676, deri ve deri mamülleri ihracatı yüzde 36.272, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatı yüzde 10.066 oranında artmış.

Her gün başlarına bomba yağan, başını sokacak yer bulamayan, enkaz altında yaşam mücadelesi veren bir Filistinli, cama, seramiğe, çeliğe nasıl ihtiyaç duyar? Tuhaf değil mi?

Mutlaka mercek altına alınmalı, MİT, MASAK gibi ilgili tüm kurumlar seferber olmalıdır. Yoksa… O gariplerin, o mazlumların, o kimsesizlerin ahı herkesi yakar, yıkar."