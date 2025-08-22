Erdoğan'ı yalanlayan Japon'a oturma izni verilmedi. 7 yıldır Türkiye'de yaşıyordu

Türkiye’de 7 yıldır yaşayan Japon sosyal medya fenomeni ve Youtuber Yoshi Enomoto, oturma izni başvurusunun reddedilmesiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yapan Enomoto, “Türkiye’yi ülkem gibi gördüm, ama aşk böyle bir şey; sevsen de sevilmezsen olmuyor,” diyerek veda etti.

7 yıllık emeğinin boşa gittiğini belirten fenomen, bir yıl daha oturma izni alabilseydi süresiz oturum başvurusu yapabileceğini ifade etti. “8 yıl üst üste oturum alsam, süresiz oturum hayalimdi. Şimdi her şey sıfırdan başlayacak,” dedi.

Yoshi Enomoto, Türkiye’de özellikle yanlış bilinen Japon atasözlerini düzelterek tanındı. En dikkat çekici çıkışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021’de sarf ettiği, “Japonların bir atasözü var: ‘Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım olur’” sözüne verdiği yanıttı.

Enomoto, sosyal medyada, “Sayın Cumhurbaşkanı, Japonca kaynaklarda ve atasözü sözlüklerinde böyle bir söz bulamadım,” diyerek nazikçe düzeltme yapmıştı. Bu paylaşımı geniş yankı uyandırmış, ancak oturma izni reddinin bu olayla bağlantılı olup olmadığı netlik kazanmadı.

Enomoto, Türkiye’ye olan sevgisini vurgulayarak, “Hala aşığım, başka bir yolla burada kalmayı deneyeceğim,” dedi. Türkiye’deki takipçileri, kararın yeniden gözden geçirilmesi için sosyal medyada destek kampanyası başlattı. Göç İdaresi’nden ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.