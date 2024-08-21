Erdoğan'ın 18 yıl önce ananı da al git dediği çiftçi: Kaçırılıp özür dilettirildim. Deli raporu verip tımarhaneye kapattılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın 18 yıl önce ananı da al git dediği çiftçi: Kaçırılıp özür dilettirildim. Deli raporu verip tımarhaneye kapattılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 Şubat 2006’da Mersin ziyareti sırasında yaşadığı diyalogla Türkiye gündemine oturan Mersinli çiftçi olay sonrasında yaşadığı sıkıntıları anlattı.

“Çiftçinin hali ne olacak, anamız ağladı” diyen, çiftçiye dönemin başbakanı Erdoğan, “Ananı da al git” yanıtı vermişti.

Mersinli çiftçi Mustafa Kemal Öncel, o süreçten sonra başına gelenleri anlattı. Hakkında birçok dava açıldığını belirten Öncel, “kaçırıldım, özür dilettirildim. Başıma gelmeyen kalmadı, ekmeğimle oynadılar, deli raporları verildi, tımarhanelere atıldım. AKP'liler yüzünden hayatım mahvoldu” ifadelerini kullandı.

"AKP’liler yüzünden hayatım mahvoldu" diyen Öncel yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Benim hayatımı mahvettiler. O tartışmanın ardından ve Tayyip Erdoğan’ın bana hakaretlerinden sonra özür dilettirildim. Özür dilettirildiğim halde başıma gelmeyen kalmadı. Bir televizyon kanalında canlı yayına bağlandığında ‘Onun anasının ellerinden öpüyorum’ dediği halde başıma gelmeyen kalmadı, ekmeğimle oynadılar. İşçiyi ve tüccarı bahçeme göndermediler.

"ANNEM AKILLI RAPORUMU GÖREMEDEN ÖLDÜ"

Annem okuma yazması olmayan bir insandı. Bana ilk lafı ‘oğlum karşında devlet var, aman dikkat et’ olmuştu. Neleri gördü ki bu lafı söyledi. Annem benim akıllı raporuma şahit olamadı. Biz bunu tahmin ediyorduk.

NE OLMUŞTU?

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 2006'da Mersin Edip Buran Spor Salonu’ndaki toplantıya katılmak üzere geldiği sırada, çitçi Mustafa Kemal Öncel, “Sayın Başbakan bu çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı” diye feryat etmişti. Korumaların ve polislerin engel olmak istediği Öncel’i, yanına çağıran Erdoğan, “Ananı da al git, artistlik yapma” ifadelerini kullanmıştı.

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