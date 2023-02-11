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  • Erdoğan 2019'da Kahramanmaraş'ta imar barışıyla 144 bin 556 Maraşlının sorunu çözdük diye müjde vermiş. Görüntüyü çıkart

Erdoğan 2019'da Kahramanmaraş'ta imar barışıyla 144 bin 556 Maraşlının sorunu çözdük diye müjde vermiş. Görüntüyü çıkartıp buldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'da Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada 'İmar barışıyla 144 bin 556 Maraşlının sorunu çözdük' diye müjde verdiği ortaya çıktı...

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 21:36
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Erdoğan'ın 2019'da Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşma ortaya çıktı

Erdoğan 2019'da Kahramanmaraş'ta imar barışıyla 144 bin 556 Maraşlının sorunu çözdük diye müjde vermiş. Görüntüyü çıkartıp buldular
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilde yıkıcı hasara neden oldu. 

Ölü sayısı 22 bini aşarken deprem sonrası yardımların gecikmesi tartışmalara yol açtı.

ERDOĞAN'IN MÜJDE VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Tartışmalar sürerken Erdoğan'ın 2019'da Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşma ortaya çıktı.

'İMAR BARIŞIYLA 144 BİN 556 MARAŞLININ SORUNU ÇÖZDÜK'

Erdoğan'ın konuşmasında; "İmar barışıyla 144 bin 556 maraşlının sorunu çözdük' diyerek müjde verdiği görülüyor.

Konuşma sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler:


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