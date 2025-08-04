Erdoğan’ın 2027 yılı planı sızdı! Kimse bunu beklemiyordu… Ünlü gazeteci ‘bir ekip’ diyerek açıkladı…

Ünlü gazeteci Deniz Zeyrek’in edindiği bilgilere göre; AKP’de bir ekibin uzun süredir 2027 Kasım ayında TBMM’den “seçimlerin yenilenmesi” kararı çıkartmak için plan yapmaya başladığını yazdı.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI İÇİN ŞARTLAR

2028 yılında planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şu anda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 3 dönem kuralı nedeniyle aday olamıyor. Bu noktada ya anayasa değişikliği veyahut erken seçim kararı alınması gerekiyor.

İKTİDAR ERKEN SEÇİME GİDİYOR

Erken seçim tartışmaları CHP’li belediyelere yapılan operasyonlarla gündeme gelmişti. İktidar cephesinden ise son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçimlerin 2027 yılının Kasım ayında yapılacağını açıkladı. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da o seçimlerde aday olacağını müjdeledi. Daha önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, CHP lideri Özgür Özel’e seslenirken seçimlerin 2027 Kasım ayında yapılmasını istediklerini belirtmişti.

PLAN ŞİMDİDEN BAŞLADI

Ünlü gazeteci Deniz Zeyrek ise seçimlere ilişkin edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Zeyrek, “Edindiğim bilgiye göre, AK Parti’de bir ekip uzun süredir 2027 Kasım ayında TBMM’den “seçimlerin yenilenmesi” kararı çıkartmak için plan yapmaya başlamış” ifadelerini kullandı.

12 BAĞIMSIZ VEKİLDEN 7’Sİ GELİYOR

AKP’lilerin öncelikle bağımsızları saflarına katmak istediklerini belirten Zeyrek, 12 bağımsız vekilin üç grup topladıklarını yazısında şöyle anlatıyor;

- “Evet” diyecek bağımsızlar:

Ahmet Zenbilci: Oğlu uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanınca AK Parti’den istifa ettirildi. Erdoğan için evet oyu verebilir.

Selim Temurci: Gelecek Partisi’nden ayrıldı. Babaevi olan AK Parti’ye dönebilir. Erdoğan için evet der.

Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül, Mustafa Demir: Altın Kaçakçılığı suçlaması nedeniyle MHP’den istifa ettirildi. MHP’ye bağlılıkları sürüyor. Erdoğan için evet diyecek grupta.

İsa Mesih Şahin: Gelecek Partisi’nden ayrıldı. AK Parti’ye katılabilir. Erdoğan için evet diyecek grupta.

- “Hayır” diyecek bağımsızlar:

Burak Dalgın: DEVA’dan ayrıldı. Muhalif kimliği sürüyor. Erdoğan için hayır der.

Ediz Ün: Kaçakçılıkla suçlanınca CHP’den istifa etti. Muhalif kimliği sürüyor. Erdoğan için Evet demez.

Ümit Dikbayır: İYİ Parti’den ayrıldı. Muhalif kimliği sürüyor. Erdoğan için hayır diyecek gruptan.

Koray Aydın: İYİ Parti’den ayrıldı. Muhalif kimliği sürüyor. Erdoğan için evet demez.

Mustafa Yeneroğlu: Muhalif Yeneroğlu Erdoğan için evet demez.

- “Kazanılabilir”

bağımsız: Doğan Demir: Gelecek Partisi’nden ayrıldı. Karışık sinyalle veriyor Erdoğan için evet demeye ikna edilebilir.”

DEM’E GÖZLER DİKİLDİ

Zeyrek 7 bağımsız vekilin katılması durumunda 335 vekile çıkacağını ancak 360 vekile ulaşamadığını söyledi. Zeyrek, “İşte tam bu noktada AK Partililer gözlerini DEM Parti’ye çevirmiş. Çalışmaları yürütenlere bakılırsa Türkiye projesi 2027’ye kadar sorunsuz ilerlerse DEM Parti’yle ilişkiler iyice ilerleyecek ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın talimatlarından çıkmayacak en az 25-30 DEM Milletvekili seçimlerin yenilenmesi kararına destek verecek” dedi.