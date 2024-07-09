Erdoğan’ın 40 yıllık arkadaşı ifşa etti! Mehmet Büyükekşi’yle ilgili bomba iddia

Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri öncesinde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi “Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik” demişti.

“FETÖ’NÜN İŞ DÜNYASI LOBİ YÜRÜTÜYOR”

Oda TV geçtiğimiz günlerde “Eski TUSKON'cular Mehmet Büyükekşi için lobi yapıyor” başlıklı haber yapmış, 18 Temmuz'da yapılacak olan TFF seçimlerinde adaylığa hazırlanan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi için eski FETÖ'nün iş dünyası yapılanması TUSKON'un eski üyelerinin lobi faaliyeti yürüttüğü iddiasını gündeme getirmişti.

“TİCARET ODALARI, 2. VE 3. LİG KULÜPLERİNE BASKI YAPIYOR”

Erdoğan’ın 40 yıllık dava arkadaşı olan ve AKP’li eski vekil Metin Külünk, “Mevcut federasyon, illerdeki Ticaret Odalarını arayıp, ikinci ve üçüncü lig kulüplerine baskı yapıyor" ifadelerini kullandı.