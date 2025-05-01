Erdoğan’ın 5 buçuk milyarlık hediyesi 'yavru saray' kapılarını açıyor

Toplamda 5,5 milyar liraya mal olan sarayın 2023 yılının sonunda tamamlanması hedeflenmişti, ancak inşaat süreci gecikti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021’deki Kuzey Kıbrıs ziyaretinde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da ne doğru dürüst bir parlamento binası var… Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina, malum İngilizlere ait bir gecekondu, onu da yakıştıramıyoruz” ifadelerine yer vermişti.

ÜÇ İHALE YAPILDI

Bu açıklamanın ardından TOKİ, 'saray' projesi için çalışmalara başladı. 7 Temmuz 2022 tarihinde, 21B olarak bilinen davet usulüyle gerçekleştirilen ihaleyi, 2 milyar 285 milyon TL teklif sunan Siyahkalem Mühendislik İnşaat firması kazandı.

55 bini kapalı alan olmak üzere toplam 640 bin metrekarelik yeni Saray ve Cumhuriyet Meclisi binası için geçen yıl bir başka ihale daha düzenlendi. İç mekan düzenleme, cami, otopark ve altyapı işlerini kapsayan 2 milyar TL bedelli bu ihaleyi de yine Siyahkalem firması aldı.

Saraya ulaşım için gerekli yolların yapımı amacıyla 2024 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleyi ise KLV İnşaat kazandı. 29 Mart 2024 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, “Lefkoşa Çevre Yolu Km:0+000 (Alayköy Kavşağı) - 4+600 Kesimi İle KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi Ve Millet Bahçesi Ulaşım Yollarının Yapım İşi” için 882 milyon 997 bin lira harcandı.

AÇILIŞ 3 MAYIS’TA

452 bin metrekarelik Millet Bahçesi ve 2 bin kişilik bir caminin de yer aldığı yerleşkenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 3 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile benzer mimari özellikler taşıyan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin açılışının ardından, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’nin bu yeni alana taşınması planlanıyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın yeni yerleşkeye taşınmasıyla, mevcut tarihi binanın müze haline getirileceği belirtildi.