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Açılışını Erdoğan yapmıştı, yolların tamamlanmadığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapıp ilk seferine bizzat katıldığı Gaziray'da bazı istasyonlardaki bağlantı yollarının tamamlanmadığı anlaşıldı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 21:56
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Erdoğan'ın açılışını yaptığı Gaziray'da bazı istasyonlardaki bağlantı yollarının tamamlanmadığı ortaya çıktı

Açılışını Erdoğan yapmıştı, yolların tamamlanmadığı ortaya çıktı
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Gaziantep'in ulaşım sorununu büyük ölçüde rahatlatması beklenen Gaziray'ın bazı istasyonlarındaki bağlantı yollarının tamamlanmadığı ortaya çıktı. Kalyon stadyumuna gitmek isteyen taraftarlar kendilerini tepelerin arasında buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapıp ilk seferine bizzat katıldığı Gaziray'da bazı istasyonlardaki bağlantı yollarının tamamlanmadığı anlaşıldı.

Kalyon Stadyumu'na gitmek isteyen yüzlerce vatandaş Gaziray'daki bu sorundan dolayı oldukça zor anlar yaşadı.

Yürüyerek stada ulaşmaya çalışan vatandaşlar, kendilerini bir anda tepelerin arasında buldu.

AÇILIŞI ERDOĞAN YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'e giderek Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le beraber açılışını gerçekleştirdiği Gaziray hizmete başladı.

Binlerce vatandaşın katılım gösterdiği törende ilk sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

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Hamit Seki
6.11.2022 22:24
Yorumu toz toprak yolda gitmekte olan halk en iyisini yapıyordur. Millet hafızası unutur unutur ama tarih her zaman okunmayı bekler.  
 
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