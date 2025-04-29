Erdoğan'ın açtığı hastane depremde çatladı! Sadece 4 gün önce hizmete girmişti

BAKAN "193 İZOLATÖR VAR" DEMİŞTİ
Hastanenin 193 izolatörlü, 415 yataklı, 8 ameliyathanesi olduğu vurgulanmıştı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise hastaneyle ilgili “zolatörler dediğimiz hastanenin depremde hiçbir etkiye maruz kalmadan hizmetini devam ettirebilecek bir yapısı var. İzolatör dediğimiz deprem esnasında dahi sağlık hizmetinin aksatılmadan sunulacağı aynı zamanda burada hizmet veren arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın, hastalarımızın da depremin o psikolojik etkisini hissetmeyeceği şekilde 80 cm hareket edebilen izolatör dediğimiz esnek yaylar var.” demişti.