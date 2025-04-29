Erdoğan'ın açtığı hastane depremde çatladı! Sadece 4 gün önce hizmete girmişti

Erdoğan'ın açtığı hastane depremde çatladı! Sadece 4 gün önce hizmete girmişti
Kaynak: eniyihaberler.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 19 Nisan'da açılışı yapılan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin 23 Nisan'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından hasar aldı.

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Erdoğan'ın açtığı hastane depremde çatladı! Sadece 4 gün önce hizmete girmişti 1

23 Nisan sabahı İstanbul ve çevresinde hissedilen 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi olan sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde can kaybı yaşanmazken, bazı bölgelerde hasarlar oluştu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gelişmeleri yakından takip ederken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün yaptığı açıklamasında 18 bin 74 binanın incelendiğini ve bin 640 yapının az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

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Erdoğan'ın açtığı hastane depremde çatladı! Sadece 4 gün önce hizmete girmişti 2

eniyihaberler.com'dan Ayşe Memiş Çimen'in aktardığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Nisan'da açılışını yaptığı Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde de hasar olduğu iddia edildi. Sosyal mecralarda paylaşılan görüntülerde binalarda derin çatlakların olduğu görüldü.

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Erdoğan'ın açtığı hastane depremde çatladı! Sadece 4 gün önce hizmete girmişti 3

BAKAN "193 İZOLATÖR VAR" DEMİŞTİ

Hastanenin 193 izolatörlü, 415 yataklı, 8 ameliyathanesi olduğu vurgulanmıştı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise hastaneyle ilgili “zolatörler dediğimiz hastanenin depremde hiçbir etkiye maruz kalmadan hizmetini devam ettirebilecek bir yapısı var. İzolatör dediğimiz deprem esnasında dahi sağlık hizmetinin aksatılmadan sunulacağı aynı zamanda burada hizmet veren arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın, hastalarımızın da depremin o psikolojik etkisini hissetmeyeceği şekilde 80 cm hareket edebilen izolatör dediğimiz esnek yaylar var.” demişti.

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Erdoğan'ın açtığı hastane depremde çatladı! Sadece 4 gün önce hizmete girmişti 4
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