Erdoğan'ın açtığı hastane depremde çatladı! Sadece 4 gün önce hizmete girmişti

23 Nisan sabahı İstanbul ve çevresinde hissedilen 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi olan sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde can kaybı yaşanmazken, bazı bölgelerde hasarlar oluştu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gelişmeleri yakından takip ederken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün yaptığı açıklamasında 18 bin 74 binanın incelendiğini ve bin 640 yapının az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.