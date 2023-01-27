Erdoğan'ın aday olamayacağının belgelerini Turhan Çömez ortaya çıkarttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılması beklenen genel seçimde yeniden aday olup olmayacağı tartışmaları sürüyor. AKP tarafı Erdoğan’ın adaylığı için bir engelin olmadığını savunurken, muhalefet ise Erdoğan’ın 2 dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığını belirterek yeniden aday olamayacağının altını çiziyor.

TURAN ÇÖMEZ, ERDOĞAN’IN ADAY OLAMAYCAĞININ BELGELERİNİ AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez, Erdoğan’ın neden aday olamayacağını belgeleriyle paylaştı. Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinden Erdoğan’ın biyografisinde 2 defa seçildiğinin yazıldığına dikkat çeken Çömez, Erdoğan’ın Anayasa’ya göre aday olmayacağını vurguladı.

İşte Turan Çömez’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım: