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  • Erdoğan'ın aday olamayacağının belgelerini Turhan Çömez ortaya çıkarttı

Erdoğan'ın aday olamayacağının belgelerini Turhan Çömez ortaya çıkarttı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimde neden aday olamayacağını belgeleriyle açıkladı. Çömez, Erdoğan’ın Anayasa’ya göre aday olamayacağını vurguladı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:48
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Erdoğan'ın aday olamayacağının belgelerini Çömez ortaya çıkarttı

Erdoğan'ın aday olamayacağının belgelerini Turhan Çömez ortaya çıkarttı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılması beklenen genel seçimde yeniden aday olup olmayacağı tartışmaları sürüyor. AKP tarafı Erdoğan’ın adaylığı için bir engelin olmadığını savunurken, muhalefet ise Erdoğan’ın 2 dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığını belirterek yeniden aday olamayacağının altını çiziyor.

TURAN ÇÖMEZ, ERDOĞAN’IN ADAY OLAMAYCAĞININ BELGELERİNİ AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez, Erdoğan’ın neden aday olamayacağını belgeleriyle paylaştı.  Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinden Erdoğan’ın biyografisinde 2 defa seçildiğinin yazıldığına dikkat çeken Çömez, Erdoğan’ın Anayasa’ya göre aday olmayacağını vurguladı.

İşte Turan Çömez’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

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Ateş Kuzey
27.01.2023 15:02
Bende hep kendime soruyorum. RTE bu kadar uçağı niye aldı, diye. Sanırım kaçarken götüreceği meblağ bir veya iki uçağa sığmayacak kadar fazla.  
 
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