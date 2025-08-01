Erdoğan'ın affına tepki yağıyor: Bu suça ortaklıktır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Madımak Oteli'nin yakılarak 33 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliamın sanıklarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlüsü Adem Kozu’nun kalan cezasının "sürekli hastalık hali" gerekçesiyle kaldırılmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Bu, suça ortaklıktır! Vicdansızlığa karşı adaleti ve insanlığı savunmayı sürdüreceğiz" dedi.

"33 CANI YAKANLAR AFFEDİLEMEZ"

Karasu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Madımak Katliamı'nda idam cezası alan ve cezası ağırlaştırılmış müebbete çevrilen Adem Kozu’nun cezası, tek imza ile kaldırıldı. Madımak’ta 33 canı yakanlar affedilemez. Bu, suça ortaklıktır! Vicdansızlığa karşı adaleti ve insanlığı savunmayı sürdüreceğiz."

12 HÜKÜMLÜ AFFEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle 12 hükümlünün kalan cezalarını affetti.

Hükümlüler adli tıp kurumunun "ağır hastalık ya da yaşlılık" durumlarına ilişkin raporları doğrultusunda affedildi.

Cezaları kaldırılanlar arasında uyuşturucu ticareti, cinayet, suç örgütü kurma, terör örgütü üyeliği suçlarından müebbet alanlar da bulunuyor.

Sivas katliam davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 54 yaşındaki Adem Kozu affedilenler arasında yer alırken Kozu'nun cezası "sürekli hastalık hali" nedeniyle kaldırıldı.

Anayasa düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbet alan Mehmet Tunç'un cezası "kocama hali" gerekçesiyle affedildi. Cumhurbaşkanı, Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca af yetkisini kullanabiliyor.

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