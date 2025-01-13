Erdoğan’ın AKP’ye geçirmeye çalıştığı CHP'li belediye başkanından flaş açıklama

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan şafak operasyonuyla Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; CHP Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması düzenleyerek operasyona tepki gösterdi. Ortak açıklamada en dikkat çeken CHP lideri Özel'in açıklamaları oldu.

CUMHURBAŞKANININ TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ CHP'Lİ BAŞKAN KİM?

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta CHP’li bir belediye başkanını transfer etmek için özel araçla aldırdığını iddia ederek, yaşananları şöyle anlattı:

"Bir belediye başkanım, başarılı bir belediye başkanım bir büyükşehrin ilçe belediye başkanı, kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı yana yakıla beni arıyor. 'Sayın Cumhurbaşkanı benimle özel bir görüşme yapacakmış. Ne dersiniz Sayın Genel Başkanım?' Dedim ki 'Cumhurbaşkanı belediye başkanını çağırıyorsa bu devletin bir işidir. Mutlaka ya ilçeniz için önemli bir mesele, bilmeniz gereken bir iş vardır... Gidin, dönüşte görüşürüz."

ANKARA KULİSLERİ BU İSMİ KONUŞUYOR

Özel, söz konusu belediye başkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP’ye katılma teklifi yapıldığını iddia etti. Özel'in açıklamaları sonrası Türkiye, bu belediye başkanını merak etti. Ankara kulislerinde bu ismin Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu iddiaları konuşulmaya başlandı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Edinilen bilgiye göre Demirçalı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "CHP'nin baba ocağı olduğunu" ifade etti. Demirçalı, Özel'in dile getirdiklerini doğrulayarak, görüşmenin geçen hafta gerçekleştiğini belirtti.

Demirçalı, "Adana ile ilgili genel bir konuşma yapılacağı düşüncesindeydim. Cumhurbaşkanımız nezaket içerisinde bizi karşıladı. Görüşme öncesinde ve sonrasında Genel Merkez'i, Sayın Genel Başkanımızı bilgilendirdim. Cumhurbaşkanımız ne zaman isterse görüşürüm" ifadesini kullandı. AKP'ye davet edildiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Demirçalı, "CHP'de kendi evimdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edeceğim" dedi.