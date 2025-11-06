Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partili belediye başkanlarının istifaları ile ilgili konuşan Erbakan, iktidarın belediye başkanları baskı ve şantajla partisine geçirmeye çalıştığını iddia etti.

"ERDOĞAN'IN BİZZAT ARAYIP PARTİYE DAVET ETTİĞİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ VAR"

Erbakan, “Bu operasyonlar bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından takip ediliyor. Arayıp bizzat davet ettiği belediye başkanlarımız var. İktidar erime sürecini perdelemeye çalışıyor. Benzer bir baskı milletvekillerine de anayasa değişikliği süreci için yapılıyor” dedi.

İTTİFAK ÜZERİNDE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK

Erbakan, Saadet Partisi ile Yeniden Refah’ın birleşme konusu hakkında da konuştu. Erbakan, ittifak üzerinde fikir alışverişinde bulunulduğunu belirterek, şu anda öyle bir konunun olmadığını açıkladı.

“ÇOK İSTİYORSA BAHÇELİ İMRALI’YA GİDEBİLİR”

İmralı’ya heyet gönderilmesi tartışmaları hakkında da konuşan Erbakan, “Komisyonun İmralı’ya gitmesi uygun değildir. Ancak çok gidilmek isteniyorsa, bu konuda çok istekli olan Sayın Bahçeli’nin görüşme yapması gerektiğini ifade etmiştik” sözlerini sarf etti.