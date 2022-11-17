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  • Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı

Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı

Gazeteci Fatih Portakal’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6’lı masayı terk etmesi konusundaki çağrısıyla ilgili dikkat çeken Devlet Bahçeli iddiası geldi…

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 17:20
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Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı. Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası

Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı 6’lı masayı terk etmesi konusundaki çağrısı gündeme bomba gibi düştü…

Erdoğan’ın bu çağrısı sonrası gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken Devlet Bahçeli iddiası geldi..

"Erdoğan Bahçeli ile seçimi kazanamayacağını biliyor" diyen Portakal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"ARKADAŞ SİZİN BİR DURUŞUNUZ VAR MI"

"Erdoğan AKP’si, MHP ile kazanamayacağını net biliyor. Çünkü ortağı bitmiş durumda. O yüzden destek arayışında: Saadet’e gitti olmadı, hatta bölemedi. HDP güzellemesi hala var. Şimdi de İyi Parti’ye zeytin dalı. Arkadaş sizin bir duruşunuz var mı?"

İşte o paylaşım:

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Alper
17.11.2022 17:33
Tek derdi 20 yıldır oturduğu koltuğu sarayları bırakmamak.ulke perisan mülteci sorunu ekonomik sorunlar umurlarında degil.kucuk zenginlesmis azınlık mutlu olmaya devam etsin.halk perisan olmaya devam  
 
nt
17.11.2022 17:29
Meral hanım tayyibin teklifini kabul edip gitse iyi parti şeçmeni gidecek diye bir kural var mı? İyi partililer birey dir, oyları CİRO edilemez.  
 
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