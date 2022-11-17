Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı 6’lı masayı terk etmesi konusundaki çağrısı gündeme bomba gibi düştü…

Erdoğan’ın bu çağrısı sonrası gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken Devlet Bahçeli iddiası geldi..

"Erdoğan Bahçeli ile seçimi kazanamayacağını biliyor" diyen Portakal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"ARKADAŞ SİZİN BİR DURUŞUNUZ VAR MI"

"Erdoğan AKP’si, MHP ile kazanamayacağını net biliyor. Çünkü ortağı bitmiş durumda. O yüzden destek arayışında: Saadet’e gitti olmadı, hatta bölemedi. HDP güzellemesi hala var. Şimdi de İyi Parti’ye zeytin dalı. Arkadaş sizin bir duruşunuz var mı?"

İşte o paylaşım: