Erdoğan'ın 'anayasa' çağrısına CHP'den sert cevap!

Erdoğan, CHP'ye yeni anayasa için 'el ele' çağrısında bulundu. CHP'li Murat Bakan’dan ise ilk yanıt geldi. Bakan, "Bu iktidarla bir anayasa çalışması yapmamız mümkün değil. Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz" dedi.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE ANAYASA ÇAĞRISI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada CHP'ye yeni anayasa için çağrısını iletmişti. Erdoğan, “Bütün mesele, acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu. Diyoruz ki; gelin el ele verelim" demişti.

"ANAYASA YAPMANIN BU İKTİDARLA BİR ANLAMI YOK"

CHP adına Erdoğan'a ilk yanıt ise Genel Başkan Yardımcısı ve İçişleri’nden sorumlu gölge bakan Murat Bakan’dan geldi. Bakan, mevcut iktidarla anayasa yapılmasının mümkün olmadığının altını çizdi. TELE1'de Asıl Mesele programında konuşan Bakan, şunları söyledi:

"Mevzu ilk dört madde değil. Biz bu iktidarla bir anayasa değişikliğine girmeyeceğimizi söylüyoruz. Anayasayı tanımayan, AYM kaldırılsın diyen kararlarını tanımayan, AYM kararına rağmen Can Atalay'ı cezaevinde tutan bir iktidardan bahsediyoruz. Siz hem anayasal sistemi zorlayacaksınız hem de sonra bizimle beraber anayasa yapalım. Anayasa yapmanın bu iktidarla bir anlamı yok. Şu an ki seçmen tercihlerine baktığınızda Meclis aritmetiği şu anki seçmen kompozisyonunu yansıtmıyor. Bu iktidarla bir anayasa çalışması yapmamız mümkün değil. Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz"