Erdoğan'ın aslanları üçüz doğurdu! Eski Sudan Devlet Başkanı El-Beşir hediye etmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 2018’de eski Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir tarafından hediye edilen ve Gaziantep’e gönderilen “Sudan” ile “Nil” adlı aslanların üç yavrusu dünyaya geldi. Yavruların isimleri, sosyal medya üzerinden yapılacak anketle belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2018 yılında eski Sudan Devlet Başkanı Ömer El- Beşir tarafından hediye edilen ve bakılmak üzere Gaziantep'e gönderilen "Sudan" ve "Nil" isimli aslanların 3 yavrusu dünyaya geldi.

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Yavru aslanlar için bugün hayvanat bahçesinde tanıtım programı düzenlendi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler ve vatandaşlar katıldı.

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Törene katılan vatandaşların tavsiye ettiği isimler sosyal medyada yayınlanarak anket yapılacak. En çok oy alan isimler ise yavru aslanlara verilecek.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yavru aslanları kucağına alarak sevdi. Ayrıca yavru aslanlara biberonlar ile süt verildi.

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'27 ASLANIMIZ OLDU'

Fatma Şahin, yeni yavrular ile birlikte 27 aslan olduğunu ifade ederek, "Tüm işler sevgi ile başarılıyor. Buradaki tüm arkadaşlarımız da işini severek, yeri geldiğinde anne babalık yapıyorlar. Hayvanlar sevildiğini biliyorlar. Böylece bu gördüğünüz güzellikler ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımıza 2018 yılında Sudan Başbakanı "siz ümmetin aslanısınız" diyerek aslan hediye etmişti. Bugün o aslanlarda o kadar güzel sonuçlar alıyoruz. Yeni dönemde de buraya Afrika safarisi açacağız. 27 aslan ve kaplanımız oldu. Onları serbest bırakacağız. Siz ziyaretçileri camların arasından geçireceğiz" dedi.

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Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler ise aslanların normalde bir ya da iki yavru dünyaya getirdiğini söyleyerek, Gaziantep'te aslanlara iyi baktıklarını ve bu sebeple üçüzleri olduğunu belirtti.

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Özsöyler, "Cumhurbaşkanımıza Sudan'dan 4 aslan hediye edilmişti. Kendisi de bakımlarını yapmak ve burada misafir etmemiz için bize göndermişti. Biz de tüm hayvanlarımıza baktığımız gibi Cumhurbaşkanımızın emanetlerine de ilgi ve alaka ile baktık. Normalde aslanlar bir ya da iki tane doğum yapıyorlar. Ama burada biz gayet iyi baktığımız için üçüz veya dördüz doğurdular. Bunların isimlerine de bir anket yapacağız orada ne çıkarsa onu koyacağız" diye konuştu.

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