Erdoğan'ın aslanlarına isim aranıyor!

Kaynak: AA
Erdoğan'ın aslanlarına isim aranıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen "Sultan" ve "Nil"in 1,5 aylık üç yavrusuna isim aranıyor. Üçüz aslanın ismi sosyal medya üzerinden yapılan anketle belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bakılan aslanları "Sultan" ve "Nil"in 1,5 aylık üç yavrusuna özenle bakılıyor.

İSİMLERİ ANKETLE BELİRLENECEK

Doğal Yaşam Parkı'nın yeni üyelerinin isimleri sosyal medya üzerinden yapılacak anket sonucu belli olacak.

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Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, yavru aslanların Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu haline geldiğini söyledi.

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Tüm hayvanlara özenle baktıklarını ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

"Aslanlar normalde bir ya da iki yavru doğurur. Ancak burada sağlanan iyi bakım, beslenme ve uygun doğal ortam sayesinde üçüz yavru dünyaya geldi.

Yavruların isimlerini anketle belirliyoruz. Ankette öne çıkan isimleri değerlendireceğiz. Şu anda yavrular anneleri tarafından emziriliyor.

Ara sıra kırmızı et vermeye başladık. Üç aylık olduktan sonra tamamen normal etle beslenebilecekler."

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Özsöyler ayrıca, aslanlar için "Aslan Adası" adlı yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirterek, etrafı camla çevrili bu alanda ziyaretçilerin aslanları doğal ortamlarında rahatlıkla izleyebileceğini sözlerine ekledi.

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