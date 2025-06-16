Erdoğan’ın atadığı HSK üyesi daire başkanı oldu!

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu, İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkanvekilliğine Fuzuli Aydoğdu'nun seçildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür'ü Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine atamıştı. Geri kalan isimler ise Meclis tarafından belirlenmişti.

ERDOĞAN'IN ATADIĞI İSİM DAİRE BAŞKANI OLDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı paylaşımda Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Genel Kurulda, HSK Birinci Daire Üyeliklerine, Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir ile HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun seçildiğini belirten Bakan Tunç, HSK İkinci Daire Üyeliklerine; Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş, Seyfi Han'ın seçildiğini İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkanvekilliğine ise Fuzuli Aydoğdu'nun seçildiğini ifade etti.