Erdoğan’ın atadığı kadın Başkan’a kritik görev! Bayram öncesi Ankara kulislerinde bomba etkisi yaptı...

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir” diyerek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Erdoğan'ın atadığı ilk kadın Merkez Bankası başkanı olmuştu. Yaklaşık 8 ay sonra istifa eden Erkan, Merkez Bankası başkanları arasında bu görevde en kısa süre kalan dördüncü isim olarak kayıtlara geçti.

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Hafize Gaye Erkan için bomba bir iddia atıldı. Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan, bayram öncesi son kulis bilgisini verdi. Turhan bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın Hafize Gaye Erkan’ı Yatırım ve Finans Ofisi’nin başına getireceğini iddia etti. Turhan’ın yazısı şu şekilde;

“TÜRK EVİ’NİN ÖNÜNDEYDİ”

“Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 183 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Dijital Dönüşüm Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi kapatıldı. Finans Ofisi ve Yatırım Ofisi ise "Yatırım ve Finans Ofisi" adı altında birleştirildi.Taa ki, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York’a kadar. Türk Evi’nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayanlar arasındaydı.

“HAYIRLI UĞURLU OLSUN. ALLAH UTANDIRMASIN”

Sonra yine bir sessizlik dönemi geldi. Şimdi de Hafize Gaye Erkan’ın yeni bir görev ile Ankara’ya döneceğini öğrendim. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Yatırım ve Finans Ofisi var ya? İşte onun başına Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan geçecekmiş. Erkan’ın geçen sürede bir çok proje hazırladığı, göreve başlar başlamaz uygulamaya girişeceği de konuşuluyor. Ben Hafize Hanım’a şimdiden “Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın” diyorum.”