Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde rektörlük görevinde önemli bir değişiklik meydana geldi.

Üniversitede bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Duman grubu solisti Kaan Tangöze konseriyle gündeme gelen Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, görevden alındı.

GÖREV SÜRESİ BİTMEDEN GÖREVDEN ALINDI

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yasım'ın yerine vekaleten Mahmut Ak atandı.

Görevden alınan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım

Üniversiteden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitemiz rektörlük görevine vekaleten atanmıştır. Rektörümüze yeni görevinde başarılar dileriz."

KAAN TANGÖZE KONSERİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

2022'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandığı rektörlük görevinden henüz görev süresi bitmeden alınan Yasım, 19 Kasım ayında düzenlene Kaan Tangöze konseriyle gündeme gelmişti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Duman konserine iktidara yakın isimlerden tepki gelmişti.

Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Yasım, konserin üniversite yönetimi tarafından organize edilmediğini, kongre merkezinin bir firmaya kiralandığını ve sanatçının repertuarından önceden haberdar olmadıklarını belirtmişti.