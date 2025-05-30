Erdoğan'ın Atatürk düşmanı metin yazarı zıvanadan çıktı! Topa tuttu... "Masal mı yazdınız" dedi...

Atatürk düşmanlığıyla bilinen ve Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, bugünkü köşe yazısında Anayasayı hedef aldı. Ünal, Anayasadaki ilk maddeden Türklük ve ‘ulu önder’ cümlesinden rahatsız oldu. Ünal, “Mevcut Anayasa, daha ilk cümlelerinden itibaren toplumun belli kesimlerini, hatta çoğunluğunu kenara iteliyor, dışlıyor, ötekileştiriyor ve küçük bir azınlığı temsil eden darbeci birkaç zorbanın sapkın inançlarını tüm ülkeye dayatıyor. Mesela ne demek 'ölümsüz önder? Masal mı yazdınız, Anayasa mı?” şeklinde tepki göstermesi dikkat çekti.

“MASAL MI YAZDINIZ, ANAYASA MI?”

AKP’nin yeni anayasa çalışmaları sürerken tartışmalar ise gündeme gelmeye devam ediyor. Erdoğan’ın eski metin yazarı, Atatürk düşmanı Aydın Ünal, bugünkü köşe yazısında anayasayı hedef aldı. "Anayasa'ya giriş" başlıklı bölümünde Ünal, şunlar dile getirdi:

“Mevcut Anayasa’nın özünü, ruhunu, felsefesini, zihniyetini özetleyen 'Başlangıç' kısmında şu ifadeler yar alıyor: 'Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda; Mevcut Anayasa, daha ilk cümlelerinden itibaren toplumun belli kesimlerini, hatta çoğunluğunu kenara iteliyor, dışlıyor, ötekileştiriyor ve küçük bir azınlığı temsil eden darbeci birkaç zorbanın sapkın inançlarını tüm ülkeye dayatıyor. Mesela ne demek 'ölümsüz önder'? Masal mı yazdınız, Anayasa mı?”

“'APARTHEİD' REJİMLERİNİ ANIMSATAN BİR ANAYASAMIZ VAR”

Anayasa’yı sert bir dille eleştiren Ünal, “Geniş bir mutabakatla, daha ilk cümlelerinden itibaren ayrıştıran değil, kucaklayan, birleştiren bir Anayasa yazmak hem büyük ihtiyaç hem de gereklilik. Anayasa’nın teknik maddeleri onarılır, düzeltilir; zaman içinde de yapıldı zaten. Esas önemli olan, Anayasa’nın özgürlükçü ve kucaklayıcı bir ruha sahip olması. Türkiye’yi rahatlatacak, özgürleştirecek ve ekonomisini daha da büyütecek bir Anayasa metni için geç bile kalındı. Üzerinden 43 yıl geçti ve bizim hâlâ komik, aynı zamanda 'apartheid' rejimlerini anımsatan bir Anayasamız var. Bu millet bu metni hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK DÜŞMANIYDI

Uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma metinlerini yazan Aydın Ünal Atatürk’e nefret kustu. Yeni Şafak yazarı Ünal, Kemalizm’i FETÖ ile bir tuttu. Canlı yayında konuşan Ünal, Kemalizm’in de bir ‘tarikat olduğunu iddia ederek Kemalizm’i bir ‘sorun’ olarak gördüğünü açıkça söylemişti.