Erdoğan'ın attığı çay AKP'li vekilin eşinin çıktı. Devletin Çaykur'u değil AKP'linin Orçay'ı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim gezilerinde halka fırlattığı çayların özel üretimini gerçekleştiren Orçay'ın karı yüzde 1096 arttı. Şirket bu yılın ilk 9 ayında karını 32.1 milyon liraya çıkarmış oldu.

ŞİRKET AKP MİLLETVEKİLİNİN EŞİNİN

Orçay, şirketlerin pek çoğunun ulaşamadığı kredi kanallarına ulaşmakta da hiçbir zorluk yaşamadı.

Bu yıl vadeli 233.5 milyon lira kredi çeken Orçay'ın borcu yüzde 1873 arttı. Şirket AKP vekili Asuman Erdoğan'ın eşine ait.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ. 2022 yılı 3. çeyreğini kârla kapattı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna(KAP) yapılan açıklamada "Şirketimizin 30.09.2022 itibariyle 32 milyon 175 bin 967 TL net kâr gerçekleşmiştir. Aftif toplamı 429 milyon 148 bin 882 TL olup karşılığında 146 milyon 360 bin 264 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır" denildi.