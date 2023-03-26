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Erdoğan’ın attığı hayali hastane temelinin ardından gazetecilere tehdit

Erdoğan'ın Hatay'da katıldığı temel atma töreni sonrası ortada temel olmadığı iddialarını teyit etmek için alana giden gazeteciler tehdit edildi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 18:16
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Erdoğan’ın attığı hayali hastane temelinin ardından gazetecilere tehdit

Erdoğan’ın attığı hayali hastane temelinin ardından gazetecilere tehdit
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Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve Defne Yeni Devlet Hastanesi temel atma törenine katıldı.

Sosyal medyada hastane temel atma töreni sonrası paylaşılan görüntü ise tartışma yarattı. Fotoğrafta, beton dökülen alanın aslında temel olmadığı, küçük bir alanın demirlerle çevrildiği ve etrafında başka bir şey olmadığı görüldü.

Hataylı gazeteciler dün, söz konusu iddiayı teyitlemek için alana gittiler; ancak kendisini 'toprak sahibi, müteahhit ve yüklenici firma' olarak tanıtan kişi tarafından "Ben Malatyalıyım", "Buradan gitmezseniz başınıza bir iş gelir", "Siz kimsiniz lan" gibi sözlerle tehdit edildiler.

'MÜTEAHHİTİN KİM OLDUĞUNU MERAK EDİYORUZ'

Hatay Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"25 Mart'ta Gazetecilik görevini yerine getirmek ve toplumu bilgilendirmek amacıyla 24 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli Atılan ve bugün çıkan haberlerde 'ortada bir temel olmadığı' iddiasına dayanarak halkımızı doğru haber ile bilgilendirmek için Defne Hastanesi alanına giderek durumu haberleştirmek isteyen Cemiyetimizin Disiplin Kurulu üyesi ve H24 İnternet Haberciliği sahibi Mustafa Dilek ve beraberinde bulunan Atayurt Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Seyfettin Uygun'a yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz.

Söz konusu alanda bulunan ve kendisini toprak sahibi, müteahhit ve yüklenici firma olarak tanıtan kişinin 2 gazeteci arkadaşımıza yapmış olduğu 'Ben Malatyalıyım', 'Buradan gitmezseniz başınıza bir iş gelir', 'Siz kimsiniz lan' gibi birçok sözün yanısıra 'vatan hainisiniz' gibi ağır ithamlarda bulunan Malatyalı müteahhitin kim olduğunu merak ediyoruz. Yapılan sözlü sataşma ve tartışmayı Hatay'da bulunan tüm gazetecilere yapılmış sayıyor, söz konusu yerin temel atma durumuyla ilgili tüm gazeteciler olarak takipçimizi olacağımızı bildiriyoruz.

Hatay Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu."

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