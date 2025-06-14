Erdoğan'ın ayakkabısının fiyatı dudak uçuklattı! İYİ Partili vekil açıkladı

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni takım elbise tarzı gündem olmuştu. Erdoğan'ın takım elbisesi ve ayakkabıları çok konuşulmuştu.

Vekil Turhan Çömez de konuyu gündeme aldı. Çömez sosyal medya hesabında Erdoğan'ın giymiş olduğu kombine ait ayakkabının fotoğrafını paylaşarak fiyat bilgisini de takipçilerine iletti.

Turhan Çömez mesajında şunları söyledi:

Stefano Ricci, İtalyan.

Timsah derisi.

Kahverengi.

Tam 300 bin TL.

20 emekli bir araya gelse, bir çift ayakkabısını ancak alabiliyor bir aylık emekli maaşları ile.

Kestane balı, manda yoğurdu, Medine hurması ve yulaf ezmesine ise paraları kalmıyor!

Erdoğan'ın ayakkabısının fiyatı dudak uçuklattı!