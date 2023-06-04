Erdoğan'ın bakan tercihlerine son ana kadar karar veremediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Çankaya Köşkü'nde yeni kabinesin duyurdu. Yeni Şafak yazarı ise bazı isimlerin bakan olacaklarını ancak birkaç saat önce öğrenebildiklerini yazdı.

Erdoğan'ın bakan tercihlerine son ana kadar karar veremediği ortaya çıktı

İkinci tur oylamasının sonuçlanmasının ardından gözler yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı kabineye çevrilmişti. Yeni kabinede kimlerin olacağına dair kulisler son derece hareketliydi.

Erdoğan önceki gün Meclis’te yemin ederek resmi olarak göreve başlamasının ardından Çankaya Köşkü’nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı.

BAKAN OLACAKLARINI BİRKAÇ SAAT KALA ÖĞRENDİLER

Kabinedeki yeni bakanlar konuşulmaya devam ederken; iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Ersin Çelik, bazı isimlerin bakan olacaklarını birkaç saat önce öğrendiklerini yazdı.

"Erdoğan'ın yeni kabineyi bizzat ve büyük gizlilik içinde inşa ettiği anlaşılıyor" diyen Çelik, "Yeni bakanlara görevleri isimler netleştikçe bildirilmiş. Yeni kabinenin yeni bakanlarından biri, 'Cuma gecesi haberdar edildiğini' söyledi" sözlerine yer verdi.

Çelik, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi günü öğlen saatlerine kadar bakan olduğunu bilmeyen isimler varmış. Erdoğan son gece titizlikle çalışmasına devam etmiş. Bazı bakanlıklar için belirlenen üç isim arasından tercihler yapmış. Yeni bakanlara tebliğleri ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yapmış.

Yeni kabine, isimler üzerinden bir süre konuşulacak. Eski kabine ile kıyaslamalar yapılacak. Bazı isimlerin, 'düşünülmelerine' rağmen yeni dönemde görev istemedikleri biliniyor. Bazı isimlerin ise yeniden koltuk bekledikleri konuşuluyordu. Ancak Ankara’da konuştuğum siyasi çevreler, Erdoğan’ın siyasete yeni isimler katmasının yanı sıra 'görev kabinesi' oluşturduğunu düşünüyor."

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