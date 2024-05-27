Erdoğan'ın başdanışmanı Ali Koç’u hedef aldı

Erdoğan'ın başdanışmanı Ali Koç’u hedef aldı
Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Galatasaray’ın Süper Lig’de 24. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u hedef alan açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın başdanışmanı Ali Koç’u hedef aldı 1

Süper Lig'in son haftasında Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan ederken, aslanların dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi 25 golle gol kralı oldu. Bir diğer yıldız Dries Mertens ise 16 asistle asist kralı oldu.

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Erdoğan'ın başdanışmanı Ali Koç’u hedef aldı 2

Bütün maçların aynı saatlerde oynandığı son haftada Fenerbahçe ise İstanbulspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etse de Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında kazanması sonucu sezonu 99 puanla 2. sırada noktaladı.

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Erdoğan'ın başdanışmanı Ali Koç’u hedef aldı 3

Fenerbahçe'nin gollerini 8'de Edin Dzeko, 15'te Szymanski, 36'da Dusan Tadic, 66'da Osayi-Samuel, 76'da Serdar Dursun ve 78'de Joshua King kaydetti.

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Erdoğan'ın başdanışmanı Ali Koç’u hedef aldı 4

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ALİ KOÇ’U HEDEF ALDI

Şampiyonluğun belli olmasından sonra Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Uçum paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

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Erdoğan'ın başdanışmanı Ali Koç’u hedef aldı 5

“Bir kaç doğruyu hiç bir zaman bir arada yapamayan Ali Koç yönetimi altı yıllık pratiğinde tek yaptığı doğru olan bu sezonki kadro tertibini de ne idari ne de teknik yönetimiyle birleştirebildi.

“Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar” diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir:

Her halde Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum demektir, başka bir anlamı olabilir mi bunun.

Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe’nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe’yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir.

Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir.

Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak.

Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak.”

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Erdoğan'ın başdanışmanı Ali Koç’u hedef aldı 6

Mehmet Uçum'un paylaşımı

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