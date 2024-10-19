Erdoğan’ın başdanışmanına CHP desteği

Olmaz olamaz demeyin.

Bal gibi oldu.

Basketbol Federasyonu Başkanlığı seçimi vardı.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı ve Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu sanki çok başarılıymış gibi yeniden aday oldu.

Basketbol millî takımlarımız uluslararası FIBA’nın sıralamasında erkeklerde dünya 6’ncısı, kadınlarda dünya 7’ncisi

Hidayet Türkoğlu’nun (Hido) hem Basketbol Federasyonu Başkanlığı’nda hem de Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığındaki çok büyük başarısı (!) şu sonucu getirdi:

FIBA sıralamasında;

Erkek millî basketbol takımımız dünya 27’nciliğine,

Kadın millî basketbol takımımız ise dünya 17’nciliğine geriledi.

Hido başkanlığında;

12 dev adam ne acı ki 12 adam oldu.

Millî takımlar altyapı şampiyonalarında alınan sonuçlar sürekli bir düşüşü göstermekte ve gelecek için hiçbir umut vermemektedir.

Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyat oyunlarında hiçbir önemli başarı kazanamadı Türk basketbolu.

Bu başarısızlığa rağmen Hido ve Spor Bakanlığı iş birliği ile 25 Temmuz 2024’te “Spor Federasyonları Yönetmeliği” yenilendi.

Başkan adaylarının genel kurula delege gönderecek kulüplerden resmî “Destek” yazısı alınması şartı getirildi.

Türkoğlu yeniden aday olacağı için genel kurul çağrısı yapılmadan önce kolları sıvadı.

Genel kurula delege gönderecek oy hakkı olan basketbol takımlarını ayrı ayrı ziyaret ederek başkan ya da yöneticilerine malzeme ve para vaat etti.

Karşılığında kendisinin aday gösterilmesi için gerekli resmî belgeleri aldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının basketbol kulüplerinin oyları zaten çantada keklik oldu.

Başkan adayı olabilmek için toplam delegenin yüzde 10’undan resmî imzalı onaylı belge gerekiyordu.

Genel Kurul tarihi açıklanmadan önce Hido, 175 delegeyi oluşturan kulüplerden 120 delegenin oyu için resmî aday yazısı topladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Anadolu Efes, Telekom, Karşıyaka ve Tofaş gibi kulüplerin desteğini aldığı öne sürüldü.

Rakibi ise Türk basketbolunun yıldızlarından Efe Aydan oldu.

Şimdi gelelim işin siyasi boyutuna.

AKP iktidarının adayı sarayın başdanışmanı Hidayet Türkoğlu’na CHP’den de destek geldi.

İnanılır gibi değil ama gerçek şu oldu:

CHP’nin belediyelerinin ve şirketlerinin de 24 delegesi vardı.

15 CHP’li basketbol kulübü Türkoğlu’na resmî yazı vererek destek oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı destek karşılığı Hido da kıyağını yaptı(!)

Federasyon Yönetim Kuruluna Bilge Donuk asil üye, Gülşah Akkaya yedek üye yapıldı.

Bitmedi, ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in oğlu Uğur Seçer de Hido’nun listesinde yer aldı.

Normalleşme

Anadolu Ajansı genel kurul öncesi sadece Hido’yu haber yaptı ve mükafat olarak da Genel Müdür Serdar Karagöz yönetim kurulu üyesi oldu.

Genel kurulda başkanlık için Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan yarıştı. Hidayet Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkan seçildi.

Efe Aydan 29 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı.

CHP ile AKP ve Saray normalleşti.

Hidayet Türkoğlu sarayda Recep Tayyip Erdoğan ile basketbol oynamaya devam edecek.

Türk basketbolundaki başarısızlık umursanmayacak.