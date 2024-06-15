Erdoğan’ın başdanışmanından imanın şartları gibi ittifak ilkeleri paylaşımı: En önemlisi Erdoğan’a inanmak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta İYİ Parti eski lideri Meral Akşener, CHP lideri Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile temaslarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den dikkat çeken paylaşımlar gelmişti.

Partisinin geçen haftaki grup toplantısında “Cumhurbaşkanı'mız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesle konuşabilir, herkesi dinleyebilir, bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur. Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf asla astarı olmayan söylentilerin gemi azıya alması, saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin de kamçılanmasıdır. Gerekirse ve yeri gelirse kamuoyunu şeffaf ölçülerde bilgilendirmek suretiyle kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif bir yol olarak değerlendirilmelidir" diyen Bahçeli, açıklamasının ardından sosyal medya hesabından Allah bana yeter” yüzüğüyle çok konuşulan bir paylaşım yapmıştı.

Bahçeli’nin göndermeli paylaşımları ve açıklamaları "Cumhur İttifakı'nda deprem" olarak yorumlanırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu’ndan çarpıcı bir açıklama geldi.

İTTİFAK MENSUPLARINA İLKELERİ SIRALADI

''X'' hesabından yaptığı paylaşımda her düzeyde görev alan Cumhur İttifakı mensuplarının ''hassas olması gereken önemli ilkeleri'' paylaşan Köroğlu, 9 ''ilke'' sayarken bunlardan en önemlisinin ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inanmak ve güvenmek olduğunu'' belirtti.

Köroğlu'nun sıraladığı diğer ''ilkeler'' şöyle:

"Cumhur İttifakı'na her ortamda sahip çıkmak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ve 50+1 e sahip çıkmak.

Tam bağımsız Türkiye idealine sahip çıkmak.

Terörle ve teröristlerle mücadeleye kesintisiz sahip çıkmak.

Milli devlet iradesine sahip çıkmak.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkmak.

Halka dayalı siyasetten taviz vermemek.

Mütevazı olmak, kibirden uzak durmak.

Ve en önemlisi ülke lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a inanmak ve güvenmek."