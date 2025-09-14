Erdoğan'ın başdanışmanından kritik mesaj! Tek tek saydı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, PKK'nın silah bırakması ve Meclis'te birçok partinin temsilcinin katılımıyla kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ile devam eden 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı bugünkü 'Terörsüz Türkiye’ye Geçiş Süreci' başlıklı yazısında "kayyum" ve "tutukluluk tedbirleri"ne dikkat çekti.

Uçum, PKK’nın silah bırakma kararıyla yeni bir dönemin başladığını söyleyerek "Geçiş sürecine destek olmak ön şartıyla bu gözden geçirme zamanında ve etkin yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"GEÇİCİ VE ÖZEL BİR KANIN YAPILABİLİR"

Uçum, "Geçiş sürecinde tek, geçici ve özel bir kanun yapılabilir. Süreç tamamlandıktan sonra demokratik siyaset alanının genişlemesi ve derinleşmesi bir reform aşaması olarak çok daha etkili devreye girecektir" ifadeleri de dikkat çekti.

Bebek katili Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının tarihi bir adım olarak değerlendiren Uçum, bu çağrının anlam ve işlevini şöyle sıraladı:

"Çağrının temel özelliği: Nesnel gerçekliğe uygun olmadığı için statü taleplerinden tümden vazgeçilmesidir.

Çağrının temel amacı: Devlet ve toplumla bütünleşmedir. Tek devlet ve tek ulus yaklaşımı çağrının omurgasıdır.

Çağrının kapsamı: PKK’nın Suriye dahil bölgedeki ve Avrupa’daki tüm unsurları ve ilişkileri kapsamdadır.

Çağrıda mücadele yöntemi: Demokratik siyaset olarak benimsenmiştir. Başka hiç bir yol meşru kabul edilmeyecektir.

Çağrının perspektifi: Daha ileri bir demokrasiye ulaşmak için siyaset üretmek olarak belirlenmiştir."

"BU SÜRECİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ..."

"Terörsüz Türkiye" süreci için 'geçiş süreci' tanımını kullanan Uçum, süreç sona erdiğinde siyaset alanının genişleyeceği ve reform aşaması olarak çok daha etkili olacağını iddia ederek "Geçiş süreci tamamlandıktan sonra demokratik siyaset alanının genişlemesi ve derinleşmesi bir reform aşaması olarak çok daha etkili devreye girecektir. Geçiş sürecinin en önemli özelliği bu aşamaya hazırlıktır." değerlendirmesi yaptı.

KAYYUM VE TUTUKLAMALARA İŞARET ETTİ

Süreçle ilgili terörle mücadele tedbirlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Uçum, bu gözden geçirmeye kayyum uygulamasının da dahil olduğunu belirtti.

Yargısal süreçlerde de tutuklamalar dahil tüm tedbirlerin yargı tarafından inceleneceğini söyleyen Uçum, önemli olanın kayyum ve tutuklama adımlarında sürece destek olmak için zamanında yapılması olduğunu vurguladı.

Uçum'un konuyla ilgili "Elbette bu gözden geçirme kayyum dahil idari işlemler ve tedbirler bakımından yürütmenin ilgili birimlerince yapılır.

Hukuksal sınırlar içinde gelinen duruma uygun ne tür ilerlemeler olabileceği yetkili mercilerin dikkate alacağı bir konudur. Önemli olan bu gözden geçirmenin geçiş sürecine destek olmak ön şartıyla zamanında ve etkin yapılmasıdır." değerlendirmesi dikkat çekti.

Mehmet Uçum'un yazısı 'kritik mesaj' olarak değerlendirilirken, yazıya sosyal medyada yorum yağıyor.

