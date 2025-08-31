Erdoğan'ın başdanışmanının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Kefeli için Fatih Camisi'nde, ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Kefeli'nin eşi Nihal Kefeli, Akif Çağatay Kılıç ve eşi Eda Kılıç başta olmak üzere aile yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Akif Çağatay Kılıç

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından Kefeli'nin naaşı dualarla cenaze arabasına taşındı.

CHP'li eski başkan hayatını kaybetti!

Kefeli'nin cenazesi, Edirnekapı Necatibey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bazı belediye başkanları, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.